القيعي: الخوف أن تكون قرارات اتحاد الكرة تهيئة لإلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي بأنه يتخوف أن تكون قرارات اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة اتحاد الكرة بخصوص تأجيل المباريات التي تشهد 5 إصابات بفيروس كورونا تهيئة لإلغاء الدوري فيما بعد.

وقال القيعي في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "كل إدارة تضع النظام الذي يقودها لما تريده والخوف أن يكون ما فعلته اللجنة الثلاثية بخصوص دراسة تأجيل مباراة الفريق الذي يضم 5 إصابات بكورونا دافع لإلغاء الدوري في النهاية."

وقررت اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد دراسة تأجيل أي مباراة للفريق الذي يضم 5 إصابات بفيروس كورونا، أو إصابة حارسين اثنين بقائمة الفريق.

وتابع: "كل فريق يمتلك قائمة تضم 35 لاعبًا وبالتالي لا يوجد صعوبة في حالة وجود 5 إصابات بفيروس كورونا أن تقام المباراة والفريق يضم 30 لاعبًا، ثم أن إصابة حارسين لا تعني التأجيل لأن الفريق يمتلك قطاع ناشئين به حراس مرمى."

وأضاف: "إذا كان كل أسرة يمكن أن تضم 5 إصابات بفيروس كورونا فهل نحن نمتلك الوقت لتأجيل مباريات الفريق الذي يضم 5 إصابات بين صفوفه، وهل بعد ذلك سنقوم بإلغاء الدوري لصعوبة الاستكمال بسبب الأولمبياد؟"