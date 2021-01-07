عمرو وردة يسجل في أول مشاركة مع باوك بعد عودته

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الدولي المصري عمرو وردة في التسجيل مع فريقه باوك بعد العودة له خلال الانتقالات الشتوية الحالية. '

شارك وردة كبديل أمام أتروميتوس ضمن منافسات الدوري اليوناني، واشركه مدرب باوك

بالدقيقة 71 ليسجل هدفًا في الدقيقة 82 في هزيمة فريقه أمام أتروميتوس بنتيجة ثلاث أهداف لهدفين.

انضم عمرو وردة لنادي باوك ووقع عقدًا

يمتد حتى عام ٢٠٢٢، قادمًا من نادي فولوس اليوناني، وتعتبر تلك الولاية الثانية له مع باوك بعد رحيله عنهم في الانتقالات الصيفية الماضية.

كان عمرو وردة انضم لباوك في ولايته الأولى في الانتقالات الشتوية لعام ٢٠١٧ قادماً من بانيتوليكوس اليوناني.