إلغاء ودية منتخب اليد أمام البرازيل السبت بسبب كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز المنتخب الوطني لرجال كرة اليد علي نظيره الياباني ٢٥/٣٣ في المباراة الثانية الودية علي التوالي ضمن إستعدادات الفريقين لمونديال الرجال الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من الشهر الجاري .

سيطر المنتخب الوطني علي مجريات اللعب دفاعا وهجوما ودفع المدير الفني للمنتخب

الوطني روبيرتو جارسيا بأكبر عدد من اللاعبين في المباراة من الدوليين والشباب بهدف إعطاء الثقة وكسر حاجز الرهبة قبل خوض غمار منافسات بطولة العالم .شهد المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس إتحاد اليد وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد وحسين لبيب مدير بطولة العالم .علي صعيد أخر ألغيت مباراة مصر والبرازيل التي كان مقرر إقامتها السبت المقبل بعد إصابة خمسة من لاعبي البرازيل بفيروس كورونا قبل التوجه مباشرة إلي القاهرة . ليكتفي المنتخب الوطني برديسي اليابان فقط قبل البطولة .وسيؤجل المنتخب البرازيلي موعد وصوله بدلا من الغد إلي يوم الثلاثاء المقبل