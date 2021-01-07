الاتفاق للسعودي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي تدريبه الرئيسي مساء اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت قيادة المدرب خالد العطوي.

يأتي ذلك تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الشباب يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد

بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين وقائية وتمارين لياقية على عدة محطات ثم قسم العطوي لاعبي الفريق لـ 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية،

واختتم المران بمناورة من شوطين على جزء من الملعب.

وفي سياق آخر أجريت لمدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عبد الله خطيب عملية جراحية في أسفل البطن يوم أمس الاربعاء بالمستشفى السعودي الألماني بالدمام الراعي الطبي للنادي.

وسيحتاج الخطيب إلى فترة تأهيل مدة 6 أسابيع حيث سيخضع إلى فحوصات قبل الدخول للتدريبات الجماعية.