زيدان يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته لمصاب كورونا 

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.



ولم يردّ ريال مدريد على الفور على طلب للتعليق على التقرير.



وقال تقرير صحيفة" ايه.بي.سي" إن زيدان علم بإصابة هذا الشخص بالعدوى صباح اليوم الخميس ولم يحضر تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة مضيفه أوساسونا يوم السبت.



وأضاف التقرير أن المدرب الفرنسي خضع لاختبار كوفيد-19 وينتظر النتيجة رغم أن رابطة الدوري الإسباني يجب أن تصدق على عودته للعمل حيث تنص البروتوكولات الصحية على ضرورة عزل الشخص لثلاثة أيام وبعدها يجري فحصا سلبيا قبل العودة إلى المران أو المشاركة في المباريات.