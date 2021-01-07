الامارات | الفجيرة يفرض التعادل على النصر في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يفرض التعادل على النصر في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد الفجيرة من مهمة النصر حامل لقب كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم، وذلك بعد أن فرض عليه التعادل في ذهاب ربع نهائي المسابقة، وفي المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر. وتقدم العميد بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، عن طريق البرتغالي توزي، ثم تعادل الفجيرة بهدف البرازيلي صاموئيل في الدقيقة 52.

ونجح الفجيرة في فرض أسلوبه رغم خوض المباراة خارج أرضه، ووصل إلى المرمى في أكثر من مناسبة، ومنها هدف ملغى لفراس بالعربي في الدقيقة 25، بعد تدخل (الفار). واستغل الضيف غيابات النصر، وبقاء أخطر محترفي العميد مينديز، على دكة البدلاء، حيث دفع به المدرب في الدقائق العشرون الأخيرة، لكن دون تغيير في النتيجة.

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