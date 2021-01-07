شكرا لقرائتكم خبر عن مجسم فرعونى.. ولجنة لمتابعة ملف التجهيز لمونديال كرة اليد 2021 بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت مديرية الشباب والرياضة فى الاسكندرية، على وضع مجسم فرعونى رياضى أمام الديوان العام، استعدادا لانطلاق مونديال كرة اليد للرجال 2021، فى المحافظة والمقرر انطلاقه يوم 13 يناير ويستمر حتى 31 من نفس الشهر، فيما تبارت مراكز الشباب بمختلف أرجاء الاسكندرية للترحيب بالفرق المشاركة فى المونديال من خلال وضع لافتات وبنرات على واجهات المراكز الشبابية تحمل أعلام الفرق المشاركة.

وتواصل المديرية من خلال مراكز الشباب، على وضع أعلام الدول المشاركة فى بطولة كأس العالم لليد رجال، على وضع أعلام الفرق، حيث تستقبل عروس البحر الأبيض المتوسط المجموعتين الثالثة والثامنة، ولتزيين الهيئات الشبابية والرياضية بعروس البحر الأبيض بأعلام ولافتات لأعلام الدول المشاركة تحت شعار "أسكندريه بتفرح لاستضافه كاس العالم لكره اليد رجال ٢٠٢١)، وذلك ابتهاجا لاستقبال أبطال العالم لكره اليد حيث تستقبل صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب فرق كرواتيا وقطر وأنجولا واليابان وسلوفينيا وبيلا روسيا وكوريا والاتحاد الروسى لكرة اليد.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية، أن صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب، استقبلت الخميس، لجنه لمعاينه اخر التجهيزات فى الصالة التى تستعد لاستقبال مباريات المجموعة الثالثة والثامنة، حيث تفقدت اللجنة مداخل ومخارج الصالة وغرف خلع الملابس والحمامات وغرف الاستشفاء ومنطقه الإعلاميين وكذا الملعب.

وفى سياق متصل، شكلت "الشريف"، لجان موسعة من قبل إدارات المتابعة الداخلية والتخطيط و المتابعة و التفتيش المالي و متابعي فرع شباب وسط، وذلك لمتابعه مدى التزام المراكز بعمليات التعقيم والتطهير لأماكن التدريبات وكذا التفتيش ماليا وإداريا، ومتابعه سجلات الحضور والانصراف،مشيرة الى أن المتابعات والالتزام داخل تلك الهيئات بهدف التعقيم والنظافة وتنفيذ إجراءات عوده النشاط الرياضي وفق الاكواد الاسترشادية المرسلة من قبل وزاره الشباب والرياضة.