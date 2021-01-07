شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحدد 24 يناير الجارى موعدا لإنتخابات النادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح نادي برشلونة اليوم الخميس، حقيقة إمكانية تأجيل انتخاباته، المقررة الشهر الجاري، بعدما طالب عدد من المرشحين بإرجائها، بسبب القيود المفروضة في البلاد، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال النادي الكتالوني عن ذلك، في بيان رسمي، "اجتمع المجلس الانتخابي لبرشلونة، الثلاثاء الماضي، لفحص الاستفسارات المقدمة من بعض المرشحين، بشأن آثار قيود كورونا على الانتخابات وجمع توقيعات الدعم، تمت استشارة الأمانة العامة للرياضة في حكومة كتالونيا، بشأن هذه المسألة، وتم تأكيد فتح المراكز أمام المرشحين للانتخابات، كما تم تأكيد أن الموعد النهائي لجمع توقيعات دعم المرشحين، سيكون 11 يناير 2021، وصادق المجلس على اختيار 24 يناير موعدا للانتخابات".