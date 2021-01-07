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برشلونة يحدد 24 يناير الجارى موعدا لإنتخابات النادى

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح نادي برشلونة اليوم الخميس، حقيقة إمكانية تأجيل انتخاباته، المقررة الشهر الجاري، بعدما طالب عدد من المرشحين بإرجائها، بسبب القيود المفروضة في البلاد، خوفا من تفشي فيروس .
وقال النادي الكتالوني عن ذلك، في بيان رسمي، "اجتمع المجلس الانتخابي لبرشلونة، الثلاثاء الماضي، لفحص الاستفسارات المقدمة من بعض المرشحين، بشأن آثار قيود كورونا على الانتخابات وجمع توقيعات الدعم، تمت استشارة الأمانة العامة للرياضة في حكومة كتالونيا، بشأن هذه المسألة، وتم تأكيد فتح المراكز أمام المرشحين للانتخابات، كما تم تأكيد أن الموعد النهائي لجمع توقيعات دعم المرشحين، سيكون 11 يناير 2021، وصادق المجلس على اختيار 24 يناير موعدا للانتخابات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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