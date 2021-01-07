شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتعاقد مع أمادو ديالو تراوري لاعب اتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، انضمام الإيفواري أماد ديالو تراوري، جناح أتالانتا، ليبدأ مسيرته بقميص الشياطين الحمر.

وكان اليونايتد تعاقد مع اللاعب الصيف الماضي مقابل 21 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونا أخرى كمكافآت وإضافات، على أن يبدأ مسيرته مع الشياطين الحمر خلال الشهر الجاري، لكن أتالانتا طلب تأجيل انضمامه للصيف المقبل.

وقال مانشستر على موقعه الرسمي "بعد 3 أشهر من الإعلان الأولي عن الصفقة، أصبح ديالو لاعبا في النادي بشكل رسمي".

وصرح أولي جونار سولسكاير مدرب يونايتد: "متحمس جدا للتعاقد مع ديالو، لقد أظهر قدراته عدة مرات، لكن عليه أن يتعلم أن اللعب في إنجلترا يمثل نوعا مختلفا من كرة القدم، لذلك سنمنحه الوقت المناسب كي يتطور".