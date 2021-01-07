الزمالك ينعى تحسين عثمان نجم السلة

ويعد الراحل واحدا من أساطير كرة السلة في نادي الزمالك ومنتخب مصر ومديرا فنيا لسلة الزمالك ومعلقا شهيرا للعبة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز نجم النادى ومنتخب مصر الأسبق في كرة السلة اللواء تحسين عثمان الذى انتقل إلى رحاب الله اليوم.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية