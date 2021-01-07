شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى تحسين عثمان نجم السلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز نجم النادى ومنتخب مصر الأسبق في كرة السلة اللواء تحسين عثمان الذى انتقل إلى رحاب الله اليوم.
ويعد الراحل واحدا من أساطير كرة السلة في نادي الزمالك ومنتخب مصر ومديرا فنيا لسلة الزمالك ومعلقا شهيرا للعبة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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