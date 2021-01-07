شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استماع لقضية النقاز الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت المحكمة الرياضية الدولية، يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة استماع فيما يخص الشكوى المقدمة من قبل نادي الزمالك ضد التونسي حمدي النقاز.

ويطالب نادي الزمالك بحقه القانوني بعد قيام اللاعب بالرحيل عن الزمالك رغم استمرار تعاقده، والانتقال لصفوف سودوفا الليتواني.

ويلعب حمدي النقاز حالياً في صفوف الترجي التونسي. وقام الزمالك بتسديد كافة الرسوم الخاصة بالقضية، والطعن عليها في انتظار الحكم الصادر بها الفترة القادمة بعد جلسة الاستماع.