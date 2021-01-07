شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: صفقة جديدة يبرمها النادي خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيهاب الخطيب، رئيس قناة النادي الأهلي، أن هناك صفقة جديدة ستتم خلال ساعات قليلة مقبلة في إطار تدعيم صفوف الفريق بموسم الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الخطيب عبر شاشة قناة الأهلي:" النادي سيعان عن صفقة جديدة عقب التعاقد مع بواليا والتفاصيل ستكون بشكل رسمي خلال ساعات".

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالدوحة في فبراير المقبل عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.