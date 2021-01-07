الاتحاد الإنكليزي يفنّد عقوبة كافاني: لم يكن يقصد أي إهانة عنصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

شرح ​الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم​ لماذا تم توقيع أدنى عقوبة على مهاجم ​مانشستر يونايتد​ ​إدينسون كافاني​ مشيراً في الوقت عينه إلى أنه لم يتعمد ارتكاب أي تصرف عنصري، ولم يكن يعرف أن اللغة التي استخدمها على وسائل التواصل الاجتماعي مسيئة.



وتمت معاقبة كافاني بالإيقاف ثلاث مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني بعدما استخدم كلمة تعني "زنجي".

وأوضح الاتحاد في بيان "اقتنعت اللجنة بأن اللاعب رده، تقديرا لرسالة من صديق من أوروغواي، وأنه لم يكن يقصد أي إهانة عنصرية، أو إساءة لأصدقائه ومتابعيه على إنستغرام".

وأضاف "كان هذا الاستنتاج مدعوما بجميع الأدلة المتاحة، ذات الصلة بالظروف التي تم فيها نشر الرد، مع مراعاة شخصية اللاعب ورد فعله.. ومع ذلك قررت اللجنة عدم إعفاء اللاعب من المسؤولية، رغم أنه لم يكن يقصد ذلك".

وختم الاتحاد بأن أي متابع لكرة القدم الانكليزية، كان سيعتبر كلمة "زنجي" إساءة عنصرية.