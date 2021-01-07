أرتيتا: لا يمكنك الشعور بالذعر ولكن القلق حول الجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

أعرب مدرب ​آرسنال​ ​ميكيل أرتيتا​ عن قلقه بسبب تزايد الإصابات ب​فيروس كورونا​ وخصوصاً في الدوري الانكليزي الممتاز.



وأوضح أرتيتا في تصريح صحفي: "إنه أمر مقلق لأننا نرى كل يوم ما يحدث في البلاد ومستوى الإصابات، هذا آخذ في الازدياد، لا يمكنك الشعور بالذعر ولكن القلق حول الجميع".

وأضاف: "نحن نعاني من أجل كل الأشخاص المنخرطين في ظروف مختلفة وصعبة، لا يمكننا أن ننعزل عن ذلك، ما نحاول القيام به هو محاولة الحفاظ على معدلات العدوى منخفضة قدر الإمكان، واتباع جميع البروتوكولات، ويقوم الأطباء بعمل مذهل لمحاولة الحفاظ على بيئة آمنة لنا".

وختم أرتيتا: " اللاعبون والموظفون قلقون لكنهم يعلمون أنهم في هذه البيئة يتمتعون بحماية جيدة حقاً، من الواضح أن هذا الفيروس يمس الجميع الآن، شخصيًا لديك دائماً قريب أو والد أو صديق أصيب بالفيروس، نحن الآن مثقفون جداً حول هذا الموضوع ولدينا تاريخ مرتبط به، ثم يصبح الأمر أكثر إثارة للقلق بالطبع".