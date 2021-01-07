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ميسي يحصد جائزة جديدة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يحصد جائزة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

نال نجم فريق ​​، الدولي الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ جائزة "Values Award 2020"، التي تقدم للرياضيين تقديرا لقيامهم بأعمال إنسانية ومساهمتهم في تطوير المجتمع، المقدمة له من قبل لجنة التحكيم، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية، أليخاندرو بلانكو، ورئيس ، ​خافيير تيباس​ وصحيفة "Diario Sport" الإسبانية.

ونال البرغوث الارجنتيني، ليو ميسي الجائزة بعد مشاركته الفعالة في تمويل بناء أكبر مركز لسرطان الأطفال في العالم في مستشفى "Sant Joan de Déu" في برشلونة، وذلك وفقا للموقع الرسمي للنادي الكتالوني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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