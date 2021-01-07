برايتون يستعيد مهاجمه تاو من اندرلخت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

أعلن نادي ​برايتون​ أند هوف ألبيون الإنكليزي، عن استعادة مهاجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو من أندرلخت البلجيكي الذي يلعب في صفوفه على سبيل الاعارة.



وذكر موقع برايتون، أن تاو (26 عاما) انضم إلى الفريق عام 2018، وقضى آخر عامين ونصف من عقده على سبيل الإعارة في بلجيكا.

وأشار إلى أن تاو انتقل الى أندرلخت في آب الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف في 15 مباراة، هذا الموسم.

وقال غراهام بوتر مدرب الفريق:" نحن سعداء بأن تاو سيعود إلى الفريق، أنا أعرفه جيدا، لقد تطور كثيراً في المواسم الماضية".

ويحتل برايتون المركز 17 في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة.