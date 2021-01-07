آرسنال يضم لاعب تونسي من صفوف هيرتا برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

تعاقد نادي ​آرسنال​ مع لاعب ​هيرتا برلين​، التونسي الشاب ​عمر ريكيك​ في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



ولم يتم الكشف عن القيمة المادية لصفقة ضم ريكيك الذي يملك الجنسيتين الهولندية والتونسية، علماً أنه فضّل اللعب لمنتخب تونس.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي الإنكليزي دفعت 600 ألف جنيه إسترليني لنادي هيرتا برلين للحصول على توقيع المدافع التونسي.

ويجيد ريكيك اللعب في مركزي قلب الدفاع، إلى جانب لاعب الوسط الدفاعي "ارتكاز" وهو سيلعب مع فريق تحت 23 عاماً، ولكن سيتم منحه فرصة التدريب مع الفريق الأول، عند طلب مدرب الغانرز ميكيل أرتيتا.