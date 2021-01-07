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تشافي سعيد بالفوز الكبير على السيلية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشافي سعيد بالفوز الكبير على السيلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

اعرب الإسباني ​تشافي​ هيرنانديز مدرب السد القطري عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق (8-0) على ​السيلية​، ضمن الجولة الـ13 من ​الدوري القطري​.

وقال تشافي بعد المباراة:" انه فوز كبير، لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، وكان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف:" حصدنا 3 نقاط مهمة، حتى الآن لم نحقق شيئا، وجميع اللاعبين مهمين لنا خلال هذا الموسم".

وعن تسجيل بغداد بونجاح سوبر هاتريك ( 4 أهداف ) في المباراة، أتم:" بغداد يعمل بقوة ويستحق تسجيل السوبر هاتريك، وأتمنى له مزيدا من التألق".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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