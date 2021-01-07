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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشافي سعيد بالفوز الكبير على السيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021
اعرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق (8-0) على السيلية، ضمن الجولة الـ13 من الدوري القطري.
وقال تشافي بعد المباراة:" انه فوز كبير، لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، وكان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف".
وأضاف:" حصدنا 3 نقاط مهمة، حتى الآن لم نحقق شيئا، وجميع اللاعبين مهمين لنا خلال هذا الموسم".
وعن تسجيل بغداد بونجاح سوبر هاتريك ( 4 أهداف ) في المباراة، أتم:" بغداد يعمل بقوة ويستحق تسجيل السوبر هاتريك، وأتمنى له مزيدا من التألق".