صحيفة مدريدية: تصريحات محمد صلاح محاولة لجذب إنتباه النادي الملكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

اعتبرت صحيفة "برنابيو ديجيتال" الإسبانية المقربة من ​ريال مدريد​، أن تصريحات نجم ليفربول، ​محمد صلاح​ الأخيرة محاولة من طرف اللاعب ووكيله لجذب انتباه بطل الليغا.



ولم يستبعد الدولي المصري في وقت سابق إمكانية الانضمام إلى صفوف أحد قطبي الدوري الاسباني (برشلونة وريال مدريد).

وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي لا يضع صلاح هدفاً له حتى الآن في الميركاتو الصيفي، رغم أنه كان هناك اهتماماً قبل سنوات قليلة.

وأضافت أن "ريال مدريد ومدربه ​زين الدين زيدان​، لديهم ثقة كبيرة في الجناح، إيدين هازارد، وقدرته على العودة مرة أخرى وقيادة الفريق للفوز بالبطولات المختلفة في المستقبل رغم الإصابات المتكررة".