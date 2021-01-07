شكرا لقرائتكم خبر اكتمال التعاون يربك استعدادات الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

آخر مواجهة بين الفريقين في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي

انتهى بالتعادل بهدف لمثله سجلهما السهلاوي (التعاون) وفوزير (الرائد).

تعد المواجهة الـ21 لهما على مستوى دوري المحترفين.

كسب التعاون 7 لقاءات والرائد 5 لقاءات وتعادلا في 8 مواجهات.

الرائد يعاني من نقص شديد في صفوفه نتيجة لإصابة عبدالفتاح أدم وعوض وخميس ومحمد السبيعي والمغربي كريم بركاوي (حال عدم شفائه)، وإيقاف الصربي نيمانيا ميليتش بالبطاقة الحمراء التي تحصل عليها في لقاء القادسية الماضي.

التعاون يدخل اللقاء مكتمل العناصر الفنية.

يحمل لقاء اليوم رقم 106 للفريقين في جميع المسابقات منذ أن تواجها في عام 1382هـ.

فاز الرائد في 45 لقاء، والتعاون حقق 30 فوزا، وتعادل مثلها.

سجل الرائد 140 هدفا في مرمى التعاون، في المقابل أصاب التعاون مرمى الرائد 116 مرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لن تكون الفوارق الفنية التي تصب في مصلحة فريق التعاون الكروي وهو يستضيف جاره اللدود وغريمه التقليدي فريق الرائد في ديربي بريدة غدا مسلمة نتيجتها سلفا، ولا مركز الفريقين المتباين يخليها من الندية والإثارة، وتغيب الجماهير الرياضية عن متابعتها في لقاء الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة الـ3.30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، فلقاءات الفريقين لا يمكن التسليم بها لأي من الفريقين مبكرا، فالتعاون صاحب الأفضلية المطلقة قبل المواجهة، إذ يتقدم على الرائد في سلم الترتيب بـ17 نقطة محتلا بها المركز السادس بقوة دفاعية، إذ ولج مرماه 6 أهداف، فيما يتفوق الرائد هجوميا بفارق هدف، إذ سجل لاعبوه 14 هدفا، إلا أنه يعاني ضعفا في الدفاع، إذ تلقت شباكه 17 هدفا جعلته يحصد 12 نقطة وضعته في المركز الـ12.

كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال التعاون يربك استعدادات الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.