جينيل يسجل أسرع توقيت في رالي داكار

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وشهدت المرحلة انقلاب سيارة الجنوب أفريقي هنك لاتغان الذي قدم أداء استثنائيا خلال المرحلتين السابقتين، ما أدى لإصابته بكسر في عظمة الترقوة، ونقل فورا عبر طائرة إلى الرياض للمعالجة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل السائق الجنوب أفريقي جينيل دي فيلييرز بطل فئة السيارات في نسخة 2009 أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الخامسة (الرياض - القيصومة) على متن سيارة تويوتا (هايلوكس) وتصدر الجنوب أفريقي المرحلة منذ نقطة المرور الأولى، حيث أنهى المرحلة التي بلغ طولها 456 كم بفارق 58 ثانية عن أقرب منافسيه، بريان باراغواناث الذي حل في المركز الثاني، وأكمل ترتيب المرحلة الفرنسي إستيفان بيترهانسيل في المركز الثالث، ناصر العطية رابع ومارتن بروكوب خامسا.وشهدت المرحلة انقلاب سيارة الجنوب أفريقي هنك لاتغان الذي قدم أداء استثنائيا خلال المرحلتين السابقتين، ما أدى لإصابته بكسر في عظمة الترقوة، ونقل فورا عبر طائرة إلى الرياض للمعالجة.

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