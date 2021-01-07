اعصمانيه تحقق كأس فروسية حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام ميدان فروسية حائل أمس حفل سباقة الـ12 لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ. وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن حفل السباق تكون من خمسة أشواط على مسافة 2000م، إذ حققت الفرس في الشوط الأول (بنت سمايا) المركز الأول للمالك عبدالله الشمري، بينما حقق الشوط الثاني (عناية المقدم) للمالك سلمان الشلاقي، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث (ضحضاح) للمالك سلمان الشلاقي. وحقق الجواد (أرهب) للمالك مطني عبدالرحمن المركز الأول في الشوط الخامس الخاص بخيالة المنطقة. وفازت بكأس السباق الفرس (اعصمانيه) للمالك فهد فريح العنزي. وفازت بكأس السباق الفرس (اعصمانيه) للمالك فهد فريح العنزي. وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.

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