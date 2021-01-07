الفتح يفرض التعادل على الوحدة - وأبها يتغلب على الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الوحدة والفتح والذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تألقا لافتا لحارسي الفريقين اللذين تصديا لأكثر من كرة خطيرة وأبقيا نتيجة التعادل حاضرة حتى نهاية اللقاء.

وكانت تقنية الفار قد حرمت الوحدة من هدف سجله المهاجم يوسف نياكاتيه عند الدقيقة 16 من الشوط الأول، قبل أن تقف العارضة مع أصحاب الأرض بعد أن حرمت لاعب الفتح مراد باتنا من التسجيل عندما ارتطمت بها الكرة عند الدقيقة 19.

ورفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة مواصلا سلسلة اللا خسارة للمباراة الخامسة على التوالي، ومحافظا على مركزه قريبا من المراكز الأولى.

كما أضاف الفتح نقطة لرصيده ليصل إلى النقطة 17، كما أنه لم يخسر للمباراة الثالثة على التوالي.

أبها والفيصلي

تغلب فريق أبها على ضيفه فريق الفيصلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، وذلك ضمن منافسات الجولة 12.

سجل هدف المباراة الوحيد لأبها لاعبه كريم عواضي عند الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع أبها نقاطه لـ 17 نقطة محتلا المركز الثامن مؤقتا، بينما بقي رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر في سُلّم الترتيب .

كيف فاز أبها؟

التركيز العالي من اللاعبين

استغلال أخطاء لاعبي الفيصلي

التشكيلة التي دخل بها المباراة

تأمين الخطوط الخلفية

استغلال الكرات الثابتة

كيف خسر الفيصلي؟