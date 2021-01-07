النصر يفقد مايكون في مواجهة العين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرغب النصر في تحقيق فوزه الرابع بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عندما يستضيف العين على ملعب مرسول بارك ضمن إطار الجولة الـ12.

وحشد النصر صفوفه، استعدادا لخوض المباراة بعد أن عاد أخيرا لنغمة الانتصارات أمام الفيصلي مع مدربه الموقت الكرواتي الين هورفات، مما رفع رصيده إلى 11 نقطة جعلته في المركز الـ14، وهو من ذاق طعم الخسارة 6 مرات كأسوأ بداية في مشواره بدوري المحترفين. وسيغيب عن النصر الرباعي مايكون والكوري كيم جون وهدافه عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح عسيري بداعي تراكم البطاقات الملونة والإصابات.

فيما يدخل العين بطموحات تكرار ما فعله بالأهلي في بطولة كأس الملك عندما أخرجه من البطولة، فالعين يطمح إلى تحقيق نقطة إيجابية وتعويض خسارته من أبها برباعية لرفع رصيده النقطي، حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، وهو على بعد نقطة واحدة من النصر، ويعلم العين جيدا أنه ثاني أضعف دفاع في الدوري برصيد 23 هدفا في مرماه، والأكثر تعرضا للخسارة مع ضمك بواقع 7 مرات، ليدرك أن كل تلك العوامل يجب أن تؤخذ بالحسبان، للحد من خسارة الفريق للمباريات.

يذكر أن هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين.

أبرز غيابات النصر: