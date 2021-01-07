شكرا لقرائتكم خبر الباطن في مهمة تعطيل الهلال والقادسية يتربص بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الهلال، متصدر ترتيب الدوري برصيد (24 نقطة)، ضيفا ثقيلا على فريق الباطن (11 نقطة)، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد نادي الباطن بحفر الباطن.

ويدخل متصدر الدوري فريق الهلال لقاء اليوم طامعا في مواصلة تصدره بعد التعثر بالتعادل في الجولتين الماضيتين، وذلك بهدف توسيع الفارق مع أقرب منافسيه، رغم افتقاده لثنائي متوسط دفاعه علي البليهي والكوري هيون سو للإصابة، فيما تأكدت جاهزية محمد جحفلي والحارس عبدالله معيوف للقاء اليوم.

وسيهدف الروماني رازفان لوشيسكو في مواجهة اليوم إلى فرض سيطرة فريقه على منتصف الملعب، والضغط على الباطن في ملعبه، والعمل على تسجيل هدف مبكر، واستغلال الأطراف بتواجد الثلاثي سالم الدوسري والبريوفي كاريلو والإيطالي جيوفنكو من خلف الفرنسي غوميز.

في الجانب الآخر، من المتوقع أن يعمد البرتغالي خوسيه جاريدو لتأمين مناطقه الخلفية بالزج بالهولندي خاليم هايلاند لاعب المحور، الذي تجاوز إصابته، بجوار المغربي يوسف الجبلي، واستغلال الكرات المرتدة في ظل تواجد الأنغولي فابيو ابرو وحيدا في خط المقدمة.

القادسية والأهلي

وفي الخبر يستضيف فريق القادسية (14نقطة) على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي فريق النادي الأهلي (22 نقطة)، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة يطمع من خلالها أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية واستغلال خسارة الأهلي الأخيرة أمام ضمك بالجولة الماضية.

ويدخل التونسي يوسف المناعي مدرب القادسية مواجهة اليوم بأسلوبه المعتاد، والذي يعتمد على إغلاق المناطق الخلفية وإرسال الكرات الطويلة للثلاثي الكولومبي اسبيريا والنيجيري ستانلي والمدغشقري اندريا لاستغلال بطء دفاعات الأهلي.

وفي المقابل سيفتقد الصربي فلادان للمغربي إدريس فتوحي للإصابة، فيما سيواجه عبئا كبيرا نتيجة الأخطاء الدفاعية المتواصلة في خط ظهر الفريق، فيما سيكون السوري عمر السومه أبرز الأوراق في تشكيلة فلادان في خط المقدمة، ومن خلفه الثلاثي الروماني ميتريتا والغاني صامويل اوسو والألماني ماركو مارين.