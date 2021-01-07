شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي سعيد بعودة صنقور بعد غياب 3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

ذكر مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي أن فريقه مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية، وأفاد بأن هناك عدداً غير قليل من اللاعبين شاركوا في مباراة خورفكان في ذهاب دور ربع النهائي من كأس الخليج العربي بعد غياب طويل عن الملاعب.

وفاز شباب الأهلي 4-2 ليقطع خطوة مهمة نحو نصف النهائي، كما ان الفوز جاء بعد تعادلين في الدوري.

وشهدت المباراة مشاركة أجانب شباب الأهلي الأربعة لأول مرة هذا الموسم، حيث عاد كارتابيا وراموس بعد شفائهما من الإصابة، وكذلك الحال بالنسبة للمدافع محمد مرزوق، وكانت المفاجأة في إشراك عبد العزيز صنقور العائد من إصابات طويلة في مباراة كاملة لأول مرة منذ 3 سنوات.

وذكر مهدي علي أنه سعيد لاكتمال صفوف الفريق وعودة بعض اللاعبين للعب بعد غياب طويل، وقال «صنقور شارك لأول مرة بعد غياب استمر 3 أعوام، وكذلك كارتابيا عائد من إصابة وفترة توقف طويلة، أما اللاعب الشاب خميس عيد فقد ابتعد لشهر عن الملاعب وعاد في المباراة».

وأضاف: الأداء كان جيداً قياساً بالظروف التي تحدثت عنها، وكنا حريصين على إنهاء المباراة مبكراً ونجحنا بالفعل في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول منحتنا الافضلية ولكن الأداء تراجع في الشوط الثاني بعد الطرد بالذات وسجل المنافس هدفين، لكننا عدنا من جديد وسجلنا هدفاً رابعاً وأنا عموماً سعيد بالاداء وأتمنى أن تمنحنا النتيجة الافضلية في مباراة الإياب.