الإسباني سيلفا مرشح لقيادة منتخب شباب الإمارات

دبي: علي نجم

يتوقع أن تحسم لجنة المنتخبات في اجتماعها المقبل هوية المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات لكرة القدم للشباب بعد الزيارة التي قام بها المدرب الإسباني دينيس سيلفا إلى دبي وعقد اجتماع مع مسؤولي اللجنة في دبي.

وتوصل مسؤولو اتحاد الكرة إلى اتفاق شبه رسمي مع المدرب الإسباني؛ حيث لم يتبق سوى توقيع العقد، خاصة مع التوجه السائد بالاعتماد على المدرسة الإسبانية لقيادة منتخبات المراحل السنية.

ووضعت لجنة المنتخبات اسم كل من دينيس لتولي قيادة منتخب الشباب ومثل مواطنه سانتي دينيا كمدرب للمنتخب الأولمبي، على أن يتم حسم الأمور في القادم من الأيام، بانتظار توقيع العقود الرسمية.

ويعد دينيس اسماً لامعاً في سماء التدريب على مستوى قطاع المراحل السنية في إسبانيا، على الرغم من صغر سنه؛ حيث يمتلك تجارب ناجحة من خلال قيادة فرق برشلونة على مستوى الفئات العمرية.

وسبق للمدرب دينيس سيلفا أن عمل كبروفسور لمدربي كرة القدم في مدريد، كما تولى مهمة المدير الفني لفرق أتلتيكو مدريد تحت 14 و16 سنة، ليحظى باهتمام مسؤولي النادي الكتالوني برشلونة الذين سارعوا إلى التعاقد مع المدرب الذي صنع بصمة مميزة على صعيد تأهيل وتطوير مستويات اللاعبين الصغار خلال عامين مع أتلتيكو مدريد.

وعمل دينيس مدرباً لفئة 13 سنة في النادي الكتالوني، وليبدأ مرحلة الصعود التدريجي من خلال تولي فرق 14 سنة، ثم مساعداً لمدرب فريق 18 سنة.

ونظراً لتميزه، قرر برشلونة تكليف دينيس بالعمل مديراً فنياً لأكاديمية برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يعود لقيادة فريق برشلونة تحت 18 سنة، ومن ثم برشلونة تحت 19 سنة موسم 2018-2019، وهو يشغل حالياً منصب مدير قطاع المواهب في النادي الكتالوني.

وأسهم دينيس في تطوير مستويات لاعبين عدة خلال مسيرته في النادي الكتالوني، بعدما أشرف على تدريب عناصر أصبحت اليوم جزءاً أساسياً في تشكيلة برشلونة، ومنهم على سبيل المثال أنسو فاتي وريكي بويج واراوخو وكارليس آلينيا المنتقل إلى خيتافي على سبيل الإعارة وداني أولمو لاعب لايبزيغ الألماني حالياً، والياباني كوبو الذي انتقل إلى ريال مدريد ويدافع عن ألوان فياريال حالياً.

المنتخب الأولمبي

أما على مستوى المنتخب الأولمبي، فلا يزال اسم المدرب الإسباني سانتي دينيا هو المرشح الأوفر حظاً لتولي المسؤولية؛ حيث يمتاز بسيرة ذاتية تبدو هي الأميز على مستوى المدربين الذين سبق لهم العمل في منتخبات المراحل السنية، بعدما سبق للمدرب الإسباني أن توج بـ 5 بطولات أوروبية مع منتخبات إسبانيا.