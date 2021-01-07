بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات تنطلق الجمعة

تنطلق الجمعة منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) التي تقام على شاطئ نسناس بيتش في جميرا وتستمر لمدة يومين.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لانطلاق الحدث بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وتعد الجولة الأولى التي تنطلق غداً وتختتم بعد غد واحدة من ثلاث مراحل ضمن بطولة دبي المفتوحة 2020-2021 التي تشمل محطتين أخريين واحدة في الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري والثالثة والختامية نهاية شهر مارس المقبل.

وتجمع المنافسات في الجولة الأولى ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة من نجوم المنتخب الوطني ومحبي هذه الرياضة من المحترفين والهواة من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة وأيضاً زوار الدولة من عشاق الرياضات البحرية الذين يقضون أحلى الأوقات في أجمل شتاء في العالم.

وتبدأ المنافسات عبر فئتين الاولى (فري ستايل) أو المهارات المفتوحة التي تظهر تحكم المتسابق في المظلة واللوح المائي في آن واحد مع اتقان حركات استعراضية تظهر مدى اتقانه هذه المهارة وحسن استعداده وكذلك تقام منافسات (توين تيب) التي تشمل أيضاً منافسات الرجال والشباب والسيدات.

ومن المنتظر أن تستكمل السبت منافسات الجولة الأولى بإقامة سباقات فئة (هايدروفويل) ومعها يسدل الستار على الجولة حيث يتطلع جميع المتسابقين والمتسابقات المشاركين والمشاركات إلى جمع النقاط من أجل المنافسة على صدارة الترتيب العام في كل فئة من فئات البطولة.

وتعد منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف أولى فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في العام الجديد 2021 ومن المنتظر أن يزيد عدد المشاركين على 80 متسابقاً ومتسابقة مع الإقبال المتزايد كل عام.