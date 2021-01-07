بطولة مصر: تعادل الاتحاد السكندري والمصري

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القاهرة: سقط الاتحاد السكندري في فخ التعادل الايجابي مع ضيفه المصري 1-1 الخميس في ملعب الجيش ببرج العرب في افتتاح منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم المصري عن طريق احمد رفعت (10 من ركلة جزاء) سددها على يمين عماد السيد، وتعادل للاتحاد السكندري محمود رزق (78) برأسية مرت من فوق الحارس احمد مسعود.

واهدر لاعبو المصري عدة فرص كانت كفيلة بمنحهم الفوز والثلاث نقاط واعتلاء صدارة الترتيب موقتا خاصة الرباعي احمد رفعت وكريم العراقي والكونغولي كازادي كاسينغو والبديل محمد عنتر.

بتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده الى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع المصري رصيده الى 10 نقاط في المركز الرابع.