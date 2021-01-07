العراق والكويت ودّيا في البصرة

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بغداد: يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودّية امام نظيره الكويتي في 25 كانون ثاني/يناير الجاري على استاد البصرة الدولي، على هامش زيارة وفد من اتحاد كأس الخليج يقوم بمعاينة وتفقد المدينة الرياضية هناك.

وذكر وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال وفق بيان للوزارة "سنستقبل في المدة ما بين 24 و27 الشهر الجاري وفد اللجنة المشكلة من قبل اتحاد كأس الخليج لتفقد المدينة الرياضية في البصرة التي من المؤمل ان تستضيف خليجي 25 نهاية العام الجاري".

واضاف درجال "ستقوم هذه اللجنة التي ستحضر المباراة الودّية بين العراق والكويت في 25 الجاري على استاد البصرة الدولي، خلال زيارتها المرتقبة الاطلاع على سير العمل في مشاريع المدينة الرياضية والتأكد من جاهزيتها".

وأوضح وزير الشباب والرياضة العراقي أن "العراق والبصرة تحديدا جاهزان لاستضافة الاشقاء في بطولة خليجي 25 اكثر من اي وقت سابق".

وقدم العراق الى اتحاد كأس الخليج ملفا متكاملا بخصوص رغبته باستضافة النسخة الخامسة والعشرين من مسابقة كأس الخليج، وينتظر وصول وفد الى مدينة البصرة جنوب البلاد لتفقد المشاريع ومرفقات المدينة الرياضية.

ويأمل العراق باستضافة هذا الحدث الكروي الخليجي للمرة الثانية بعد الاولى عام 1979 عندما استضاف النسخة الخامسة التي توج بلقبها.