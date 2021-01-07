شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف موسيماني فى إعارة ثنائي الأهلي خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بسبب وجود أكثر من لاعب في خط الهجوم في الفريق .

وابدى المدير الفني للأهلي إستعداداه للتنازل عن صلاح أو أحمد ريان بعد ضم الكونغولي والتر بواليا من الجونة منذ أيام قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري وتم قيد اللاعب محلياً.

وإنضم بواليا لقائمة الأهلي في مباراة سيراميكا غداً ، الجمعة، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتلقى الأهلي عرضاً من سموحة لاستعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، وأرسل النادي السكندري عرضاً لضم الثنائي بعدما نما إلى علمه أن الأهلي يفكر في إعارة أحمد ياسر ريان وصلاح محسن أو أحدهما في يناير الجاري.

ويضم الأهلي حالياً أكثر من لاعب في خط الهجوم يأتي في مقدمتهم ، الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الجديد وهناك أيضاً محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بجانب اللاعبين الأخرين أصحاب البصمة الهجومية في الفريق أمثال حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي وكهربا.

واستعاد الأهلي أحمد ياسر ريان مطلع الموسم الجاري من الجونة بعد إنتهاء إعارته للنادي الساحلي كما إستعاد صلاح محسن من سموحة بعد إنتهاء الإعارة لسموحة.