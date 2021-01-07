شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. مؤمن زكريا يظهر في احتفالية القرن بين الأهلى و ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر لمؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق أمام نجوم ريال مدريد في مباراة احتفالية القرن بين الأهلى وريال مدريد التي أقيمت مطلع القرن الحالي بإستاد القاهرة عام 2001 ضمن احتفالات نادى القرن في أفريقيا بالقلعة الحمراء .

ظهر مؤمن زكريا وهو ناشئ بالنادى الأهلى تحت 14 عاما حيث تواجد اللاعبين المتميزين في قطاعات الناشئين بالاهلى امام نجوم الأحمر والريال .

و فى الرابع من شهر أغسطس عام 2001 تمكن النادى الأهلي من هزيمة فريق ريال مدريد الإسبانى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.

مثّل الأهلي فى هذا اللقاء عصام الحضرى فى حراسة المرمى وأشرف أمين وشادى محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز، وحسام غالى وهادى خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة، وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم.

بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزار فى حراسة المرمى، وفرندو هيرو وجيرمى وكارنكا وروبرتو كارلوس وماكليللى وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان، وسافيو ورؤول جوانزاليس.

أحرز هدف الفوز للنادى الأهلي اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى إبراهيم صنداى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنياً البرتغالى مانويل جوزيه.