شكرا لقرائتكم خبر عن نقل إسلام صلاح مدافع المصري للمستشفي بعد مباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجه اسلام صلاح مدافع فريق المصري الي المستشفي ، بصحبة طبيب الفريق للخضوع لاشعة علي الركبة بعد خروجه مصابا اليوم في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وعاد اسلام صلاح للمشاركة مع فريقه موخرا بعد غيابه موسمين بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه للتأهيل قبل ان يتعرض للاصابة اليوم ويتم نقله الي المستشفي.

من ناحية اخري ، أبدي محمد عبد الكريم مدرب عام المصري، رضاه عن اداء فريقه أمام الاتحاد السكندري اليوم بالدوري، موضحا أن النتيجة أيضا مرضية رغم اهدار الفريق أكثر من فرصة كانت كفيلة بتحقيق فوز مريح علي زعيم الثغر.

وقال عبد الكريم في تصريحات لقناة اون تايم سبورت ، أن المصري أهدر أكثر من فرصة اليوم، لكن بشكل عام النتيجة مرضية ، مشيرا في نفس الوقت الي أن فريقه سيبدأ فورا الاستعداد لمباراة الزمالك المقبلة بدون راحة خاصة بعد تقديم موعدها لتقام الثلاثاء المقبل .

وتعادل فريقا المصري والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم احمد رفعت للمصري في الدقيقة 10 قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل بتوقيع محمود رزق في الدقيقة 78.