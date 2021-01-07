شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة المصرى البورسعيدى و الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مباراة فريق المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب في الاسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز و وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 10 نقاط محتلا بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري يينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 8 نقاط في المركز الخامس.

جاء هدف المصري في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة من ضربة جزاء، احتسبها محمود عاشور حكم اللقاء، بعد قيام مدافع الاتحاد السكندري، بجذب احمد رفعت داخل منطقة الجزاء، لينفذها الأخير ويسدد الكرة في الزاوية اليسرى لعماد السيد، حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 78 من عمر اللقاء، نجح محمود رزق، في احراز هدف التعادل للاتحاد السكندري، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من خالد الغندور، ليسددها، برأسه قوية في شباك أحمد مسعود.

وفي الدقيقة 87، اضاع كريم العراقي هدف محقق ضائع بشكل غريب للمصري بعد إنفراد كامل بالمرمى أتبعه بمراوغة للحارس عماد السيد لكنه سدد كرة سيئة للغاية أعلى العارضة العلوية للمرمى.

جاءت المباراة سريعة وحماسية من الفريقين كعادة المباريات التى يقودها حسام حسن المدير الفنى للاتحاد لاذى طلب من لاعبيه تكثيف الهجمات مقابل هجوم سريع ايضا من جانب لاعبي المصري خاصة أحمد رفعت وايضا محمد عنتر .