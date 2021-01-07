شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين فى ظهور نادر مع أولاده: ربنا يحفظكم حبايبى "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح الدين، لاعب النادى الأهلى السابق، عن صورة جمعته مع أولاده الشباب فى ظهور نادر لهم، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة مع أولاده هادى، على، عمر ورونا، أتبعها بتعليق: "ربنا يحفظكم حبايبى".



وليد صلاح الدين مع أولاده

وكان وليد صلاح الدين، قائد الأهلى السابق، كشف عن كواليس حديثه مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى قبل اعتزال الأخير، وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات إعلامية، "تسلمت قميص الخطيب بعد اختياره لى، وأكد أننى سأكون خليفته فى الملاعب".

وأضاف وليد صلاح الدين: "أن تكون خليفة الخطيب فهو أمر صعب، لكنى كنت متحمساً للمشاركة فى مباراة الاعتزال أمام الجماهير فى استاد القاهرة، رغم أننى كنت أستعد لمواجهة الزمالك فى دورى القطاعات".

وتابع وليد صلاح الدين: "محمود الخطيب شاهد كل لاعبى القطاع قبل اختيارى لأكون خليفته فى مباراة اعتزاله، لكنى كنت مرهقاً للغاية يوم المباراة لخوضى تدريباً قوياً لمدة 3 ساعات يومها مع فريق الشباب، لدرجة أن الخطيب قال لى هى مباراة اعتزالى ولا اعتزالك أنت؟".

وأضاف وليد صلاح الدين: "تدريب مع الناشئين قبل المباراة ثم نمت فى الحافلة وتوجهت للإستاد وشاركت فى المباراة، لكن قبلها اجتمع معى الخطيب ونصحنى بأمور عديدة ما زلت أعمل بها حتى هذه اللحظة".