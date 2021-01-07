شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم اليابان للمرة الثانية وديا قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الأسبانى روبرتو جارسيا على نظيره اليابانى بنتيجة 33/25 فى إطار ثان مباريات كلا المنتخبين الودية بالمعسكر الأخير فى إطار الاستعداد لبطولة العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجارى .

وقام المدير الفنى الأسبانى بتغيير الخطط التى لعب بها الودية الأولى التى أقيمت أول أمس الثلاثاء بإستاد القاهرة و شهدت فوز الفراعنة 34 / 29 لتجريب جميع اللاعبين للإستقرار على القوام الأساسى للفراعنة فى المونديال.

و ألغيت مباراة منتخب اليد الودية الأخيرة قبل البطولة مع البرازيل و التى كان محدد لها السبت المقبل بعدما لعب فى ديسمبر الماضى وديتين مع البحرين شهدت فوز المنتخب الوطنى على أرض نظيره البحرينى.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، و تضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الأفتتاح المقرر أن يحيه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأي فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.