مدرب المصري: أهدرنا فرصة الفوز على الإتحاد ونستعد للزمالك بقوة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري أنه فريقه يستحق الفوز على الاتحاد السكندري في لقائهما اليوم بالجولة السادسة للدوري الممتاز.

وقال عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية: كنا نستحق الفوز وأدى اللاعبون مباراة جيدة حيث كنا الافضل والأكثر

خطورة واكتفوا بالتعادل 1-1.وأضاف: اغلقنا صفحة مباراة اليوم ونستعد لمباراة الزمالك المقبلة مع تصحيح لأخطاء لقاء الاتحاد خاصة اهدار الفرص السهلة.وعن أداء كازادي كاسينجو مهاجم المصري قال: "هو لاعب كبير جاء من الوداد المغربي، وطالما أن المهاجم يصل للمرمى فهذا أمر جيد، ونعمل معه ومع اللاعبين على تعديل الأخطاء واستغلال الفرص".وأضاف: لا يوجد لدينا لاعب احتياطي وأساسي، لدينا أستن أموتو وأحمد جمعة، واللاعبان يؤديان بطريقة جيدة.ويحتل المصري المركز العاشر بعد مباراة اليوم في ترتيب الدوري برصيد 10 نقط.