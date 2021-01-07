اخبار الرياضه

مدرب المصري: أهدرنا فرصة الفوز على الإتحاد ونستعد للزمالك بقوة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري أنه فريقه يستحق الفوز على  الاتحاد السكندري في لقائهما اليوم بالجولة السادسة للدوري الممتاز.
وقال عبد الكريم  في تصريحات تليفزيونية: كنا نستحق الفوز وأدى اللاعبون مباراة جيدة حيث كنا الافضل والأكثر

خطورة  واكتفوا بالتعادل 1-1.
 وأضاف: اغلقنا صفحة مباراة اليوم ونستعد لمباراة الزمالك المقبلة  مع تصحيح لأخطاء لقاء الاتحاد خاصة اهدار الفرص السهلة.
وعن أداء كازادي كاسينجو مهاجم المصري قال: "هو لاعب كبير جاء من الوداد المغربي، وطالما أن المهاجم يصل للمرمى فهذا أمر جيد، ونعمل معه ومع اللاعبين على تعديل الأخطاء واستغلال الفرص".
وأضاف: لا يوجد لدينا لاعب احتياطي وأساسي، لدينا أستن أموتو وأحمد جمعة، واللاعبان يؤديان بطريقة جيدة.
ويحتل المصري المركز العاشر بعد مباراة اليوم في ترتيب الدوري برصيد 10 نقط.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا