الوحدة يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الوحدة أمام نظيره فريق الفتح، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس علي استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.بهذة النتيجة يحتل فريق الوحدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، في حين ياتي نادي الفتح في المركز السابع برصيد 17 نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقي مباريات المسابقة.يستعد فريق الوحدة لمواجهة نظيره فريق ضمك يوم الجمعة 15 يناير وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما يواجه فريق الفتح نظيره فريق التعاون يوم الخميس المقبل.