اخبار الرياضه

مصر تهزم اليابان استعدادًا لمونديال اليد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخبنا الاول لكرة اليد علي نظيره الياباني بنتيجة 33/25 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم علي الصالة المغطاه لاستاد القاهرة استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري ..

حضر المباراة  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد

الدولي لليد ، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد  ، كابتن حسين لبيب مدير البطولة واللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي ، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة..

المباراة هي الثانية بين المنتخب وسبق وأن فاز منتخبنا في المباراة الاولي امس الاول بنتيجة 34/29 ، قبل ان يضيف اليوم فوزه الثاني..

انتهي الشوط الاول من مباراة اليوم بتفوق اليابان 16/15  قبل ان يقلب العبقري الاسباني بارندو المدير الفني للفراعنة الطاولة في الشوط الثاني مع تميز نجوم منتخبنا الذين نجحوا في تحقيق تفوق كاسح انهي المباراة بفارق 8 أهداف.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا