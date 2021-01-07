مصر تهزم اليابان استعدادًا لمونديال اليد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخبنا الاول لكرة اليد علي نظيره الياباني بنتيجة 33/25 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم علي الصالة المغطاه لاستاد القاهرة استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري ..

حضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد

الدولي لليد ، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، كابتن حسين لبيب مدير البطولة واللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي ، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة..

المباراة هي الثانية بين المنتخب وسبق وأن فاز منتخبنا في المباراة الاولي امس الاول بنتيجة 34/29 ، قبل ان يضيف اليوم فوزه الثاني..

انتهي الشوط الاول من مباراة اليوم بتفوق اليابان 16/15 قبل ان يقلب العبقري الاسباني بارندو المدير الفني للفراعنة الطاولة في الشوط الثاني مع تميز نجوم منتخبنا الذين نجحوا في تحقيق تفوق كاسح انهي المباراة بفارق 8 أهداف.