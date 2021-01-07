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كواليس مران الإسماعيلي الختامي بمصر قبل السفر للمغرب

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم قبل السفر للمغرب غدا،تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى الأثنين القادم ، لحساب جولة الإياب من الدور قبل النهائى ببطولة كأس محمد

السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سبل تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة بجانب التسديدات والكرات

العرضية.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها ، خلال مواجهة الأثنين التى ستقام بدون حضور جماهيرى فى أعقاب تفشى فيروس .

واختتم المران بتقسيمة حماسية وسط حالة من الاصرار لدى كل لاعب لنيل ثقة الجهاز الفنى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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