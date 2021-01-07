كواليس مران الإسماعيلي الختامي بمصر قبل السفر للمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم قبل السفر للمغرب غدا،تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى الأثنين القادم ، لحساب جولة الإياب من الدور قبل النهائى ببطولة كأس محمدالسادس للأندية الأبطال.
المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سبل تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة بجانب التسديدات والكراتالعرضية.
وخصص الجهاز الفنى تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها ، خلال مواجهة الأثنين التى ستقام بدون حضور جماهيرى فى أعقاب تفشى فيروس كورونا.
واختتم المران بتقسيمة حماسية وسط حالة من الاصرار لدى كل لاعب لنيل ثقة الجهاز الفنى.