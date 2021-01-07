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قناة الأهلي تتبرأ من فيديو الخطيب

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ياسر رشاد - القاهرة - حذفت قناة النادي الأهلي مقطع فيديو للمذيع إيهاب الخطيب يعلن خلاله نية مجلس إدارة القلعة الحمراء شراء فريق في أوروبا.
وقال الخطيب عبر مقطع الفيديو إن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب يحضر لمفاجأة سارة لجماهير القلعة

الحمراء بشراء فريق في قارة أوروبا وسينافس الدوريات الأوروبية.
وأضاف:" الفريق سيحمل اسم الأهلي وسيلعب مستقبلاً في وهو المشروع الذي يسعى لإنجازه محمود الخطيب".

واضطرت قناة الأهلي لحذف الفيديو من حساباتها بعد أن عمت حالة من الغضب لدي مسؤولي القلعة الحمراء من الخبر غير الصحيح الذي روجه رئيس القناة وأزعج مسؤولي الأهلي.
ونفى مصدر داخل الأهلي ما تردد في فيديو الخطيب حول وجود أي نية لشراء فريق في أوروبا يحمل اسم الأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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