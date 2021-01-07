أفشة يحتفظ بكرة هدف « القاضية ممكن »

ياسر رشاد - القاهرة - احتفظ محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالكرة الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك خلال اللقاء الذي حسمه الأحمر لصالحه بثنائية مقابل هدف ، نوفمبر الماضي

على ستاد القاهرة الدولي.

قفشة .. صاحب الهدف الثاني للفريق الأحمر والذي تمكن به من تحويل نتيجة المباراة لصالح ناديه ومنحه اللقب التاسع ، احتفظ بالكرة التي سجل بها الهدف

الذي عرف فيما بعد بـ "القاضية ممكن".

وقام اللاعب بإحضار الكرة في مران النادي، ليطلب توقيع عدد من لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على كرة الهدف للاحتفاظ بها .

ويستعد الأهلي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل في دولة قطر ممثلاً عن القارة الإفريقية .