موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2021/2020 والقنوات الناقلة

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لسحب قرعة دور مجموعات دوري ابطال افريقيا موسم 2021/2020، يوم غد الجمعة في مقره بمدينة 6 أكتوبر المصرية، عقب انتهاء الدور الإقصائي الثاني يوم الاربعاء 6 يناير الجاري.

وقال موقع الكاف الرسمي “القرعة الخاصة بمجموعات دور الـ 16 من دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية ستقام ظهر يوم الجمعة الموافق 8 يناير، في المقر الرئيسي للاتحاد بمدينة 6 أكتوبر المصرية عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي”.

وستنطلق قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت المغرب، 14:00 بتوقيت مصر ، 15:00 بتوقيت السعودية.

ونجح حامل لقب نسخة 2020 “الأهلي المصري” في التأهل لدور المجموعات بعد تجاوز عقبة بطل النيجر “سونيديب” بنتيجة 5/صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما الوصيف “الزمالك” فقد ترشح بصورة اعتبارية دون خوض مواجهة بطل تشاد “الغزالة” بسبب انسحاب هذا الأخير.

وتواجه قرعة دوري الابطال هذا الموسم نفس مشكلة الموسم الماضي، فيما يخص عدم اكتمال هوية أندية دور المجموعات، حيث تم تأجيل مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني بسبب فيروس كورونا.

وكانت مباراة الزمالك المصري وجينيراسون فوت قد أعيدت في الدور الإقصائي الثاني الموسم الماضي، وتسببت في عدم اكتمال عقد المتأهلين في الوقت المُحدد.

وستُبث وقائع القرعة عبر الحساب الرسمي للكاف على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى قناة أون تايم سبورتس المصرية المفتوحة، وقناة بين سبورت القطرية الاخبارية المفتوحة عبر النايل سات.

وأكد موقع hesport المغربي أن القناة المغربية الرياضية (3) ستنقل قرعة دوري ابطال افريقيا.

ومن دون شك سيكون الجزء الخاص بقرعة الكونفدرالية هو الأهم بالنسبة لجمهور الكرة المغربية هذا الموسم نظرًا لانضمام الرجاء إلى نهضة بركان والاتحاد البيضاوي بعدما ودع الدور الاقصائي بفارق ركلات الجزاء أمام بطل السنغال تونغيث على ملعب محمد الخامس الذي تحول إلى مستنقع.