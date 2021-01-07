الاتحاد الانجليزي يعيش التناقض مع كافاني، بنفي العنصرية، ورفض رفع الإيقاف!

عاقبت لجنة تابعة للاتحاد الانجليزي لكرة القدم إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد بالإيقاف ثلاث مباريات رغم أنها أقرت بأنه لم يتعمد ارتكاب أي تصرف عنصري ولم يكن يعرف أن اللغة التي استخدمها على وسائل التواصل الإجتماعي مسيئة.

وعوقب كافاني الأسبوع الماضي بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه استرليني (136180 دولارًا) بعد أن استخدم مهاجم أوروجواي البالغ عمره 33 عامًا كلمة تعني “زنجي” في تعليق على إنستجرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر الثاني قبل أن يعتذر عن الواقعة ويحذف ما كتبه.

ونشر الاتحاد الانجليزي حيثيات حكم لجنة الانضباط اليوم الخميس وشرح لماذا تم توقيع أدنى عقوبة على اللاعب طبقًا للوائح.

وقال “اقتنعت اللجنة بأن اللاعب كتب رده تقديرًا لرسالة من صديق من أوروجواي وأنه لم يكن يقصد أي اهانة عنصرية أو إساءة لأصدقائه ومتابعيه على إنستجرام.

“كان هذا الإستنتاج مدعومًا بجميع الأدلة المتاحة ذات الصلة بالظروف التي تم فيها نشر الرد مع مراعاة شخصية اللاعب ورد فعله، ومع ذلك قررت اللجنة عدم إعفاء اللاعب من المسؤولية رغم انه لم يكن يقصد ذلك”.

وقال الاتحاد إن أي متابع لكرة القدم الانجليزية كان سيعتبر كلمة “زنجي” إساءة عنصرية.

وانضم اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) إلى انتقادات متزايدة لقرار الاتحاد الانجليزي للعبة بإيقاف كافاني.

وقال الكونميبول في بيان “من الواضح أن الإجراءات التأديبية المفروضة على لاعب أوروجواي لا تأخذ في الاعتبار الخصائص الثقافية واستخدام مصطلحات معينة يتم التحدث بها في الحياة اليومية في أوروجواي.

“يجب دائما الحكم على هذا النوع من التعليقات، مع مراعاة السياق الذي صدر فيه وقبل كل شيء الخصائص الثقافية لكل لاعب وكل بلد. “الكونميبول يدين دائمًا بأشد العبارات أي شكل من أشكال التمييز والعنصرية لكن الحالة المحددة التي تم معاقبة كافاني بسببها لا تشكل واحدة منها”.

وكان اتحاد لاعبي كرة القدم في أوروجواي حث الاتحاد الإنجليزي للعبة على إلغاء عقوبة إيقاف كافاني قائلًا إن العقوبة تكشف عن “النظرة العرقية” للاتحاد الانجليزي.

كما انتقدت جهات أكاديمية في أوروجواي قرار الاتحاد الانجليزي ووصفته بأنه ينم عن جهل الكرة الإنجليزية بالكثير من المعلومات اللغوية والثقافية.