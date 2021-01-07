تعرف على الموعد الرسمي لإقامة بطولة كأس امم اسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن النسخة القادمة من منافسات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الصين ستقام في الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، عبر عشر مدن بعد تأكيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية.

ووفقا لروزنامة البطولة فستكون بطولة كأس آسيا في الصين 2023 هي الأطول في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1956 في هونج كونج، حيث تقام على مدار 31 يومًا، أي أكثر بثلاثة أيام من البطولة التي استمرت 28 يومًا في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، والتي كانت أول بطولة يتم زيادة عدد المنتخبات بها من 16 إلى 24 منتخبًا.

وجاء قرار تمديد أيام البطولة لضمان حصول المنتخبات على وقت كاف للراحة بين المباريات ولمراعاة مسافة السفر عبر المدن العشرة المستضيفة للبطولة.

وأكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو ويندسور جون في تصريح لموقع الاتحاد القاري على الانترنت :”تستمر بطولة كأس آسيا في النمو من حيث منزلتها ومكانتها، حيث تجاوزت كل نسخة كل التوقعات ونحن على ثقة من أن البطولة المقبلة في الصين ستكون الأكبر والأعظم في تاريخ كرة القدم الآسيوية”.

وأضاف :” نعلم أن اللجنة المنظمة المحلية والاتحاد الصيني لكرة القدم سيقدمان بطولة تاريخية حقًا في عام .2023 بالفعل، رأينا أن اللجنة المنظمة المحلية تحقق تقدما مذهلًا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية على الرغم من التحديات التي شهدناها في جميع أنحاء العالم”.