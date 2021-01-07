بارما يُطيح بمدربه “فابيو ليفيراني” بعد دخول دائرة الخطر

أعلن نادي بارما إقالة مدربه فابيو ليفيراني الخميس بعد النتائج المخيبة للفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري الإيطالي.

وكانت الخسارة أمام مضيفه أتالانتا صفر-3 الأربعاء بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأكد النادي في بيان أنه “تم إعفاء فابيو ليفيراني من مهامه كمدرب للفريق الأول”.

وأكد رجل الأعمال الاميركي كايل كراوس الذي يملك الحصة الأكبر في النادي الانفصال عن ليفيراني البالغ من العمر 44 عامًا.

وقال “أنا أتفهم خيبة أمل مشجعينا، وأنا أول من يعتقد أن هناك حاجة ملحة لتغيير المسار”.

وأضاف “أعتزم القيام بكل ما يلزم لإعادة بارما إلى المسار الصحيح. كان هذا الموسم صعباً لكن بارما مقاتل. نحن نتقدم إلى الأمام”.

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، من المرجح أن يعيد النادي تعيين مدربه السابق روبرتو دافيرسا الذي خلفه ليفيراني في أغسطس الماضي.

وكان دافيرسا (45 عامًا) أقيل من منصبه من قبل المالكين السابقين للنادي بعد الفوز في أربع مباريات فقط من أصل 13 مباراة في أعقاب عودة المنافسات في يونيو الماضي، إثر توقف البطولة في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.