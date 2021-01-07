فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الاتحاد والمصري فى الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاتحاد والمصري فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-1-2021، لحساب الجولة السادسة.

تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه المصري البورسعيدي بهدف مقابل هدف، فى المباراة التي اقيمت بينهما على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وتقدم المصري عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، قبل أن يدرك محمود رزق التعادل للاتحاد في الدقيقة 78.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدزري المصري بعد خوضه خمسة مباريات.

ويبتعد المصري بفارق نقطتين عن الاتحاد في المركز الرابع بجدول الترتيب، حيث خاض الفريق ست مباريات.

نقل لقاء الاتحاد والمصري على قناة اون تايم سبورت 1 ويعلق علي المباراة “حاتم بطيشة”، وانطلق البث المباشر فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة

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