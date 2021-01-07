صورة | محمد مجدي أفشة يحصل على كرة “القاضية ممكن” موقعة من نجوم الاهلي

احتفل نجوم النادي الاهلي المصري بتتويج زميلهم “محمد مجدي أفشة” بلقب صاحب أجمل هدف في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، حسب تصويت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وذلك عن طريق التوقيع على الكرة التي سجل بها هدف الفوز أمام الزمالك في المباراة النهائية.

وقام المدير الفني الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” بتسليم كرة الهدف إلى محمد مجدي أفشة، مساء اليوم الخميس، بعد أن وضع توقيعه الخاص عليها.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الاهلي في تويتر صورة محمد مجدي أفشة مع بيتسو موسيماني، وأوضح على تلك الصور المناسبة، قائلاً بشكل مقتضب في التغريدة “لاعبنا محمد مجدي أفشة يحصل على توقيع زملائه والجهاز الفني على كرة (القاضية ممكن) للاحتفاظ بها”.

وكان محمد مجدي أفشة قد هزم محمود شيكابالا في التصويت الجماهيري المفتوح من قبل الكاف عبر تويتر لتحديد هوية الهدف الأجمل في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وانتشر مصطلح “القاضية ممكن” بين جمهور النادي الاهلي منذ المباراة النهائية التي جرت على ستاد القاهرة الدولي نهاية شهر نوفمبر 2020، وشهدت فوز الاهلي على الزمالك في الوقت القاتل من اللقاء بهدف سجله محمد مجدي أفشة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتزع المارد الأحمر “التاسعة” – اللقب التاسع له في تاريخ دوري الابطال -.

وكان معلق قنوات بين سبورت القطرية، التونسي عصام الشوالي، هو صاحب مصطلح “القاضية ممكن” أثناء تعليقه على لعبة الهدف التاريخي لمحمد مجدي أفشة.

تجدر الإشارة إلى أن محمد مجدي أفشة لُقب كذلك بأفضل صفقة في سوق الانتقالات الصيفية في مصر لعام 2019 بعد إلتحاقه بصفوف الاهلي بحوالي 25 مليون جنيه من نادي بيراميدز، وذلك نظرًا لتأثيره الفني وتسجيله لعدد من الأهداف الهامة في رحلة تتويج الاهلي بالثلاثية التاريخية (الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا).

ويستعد بطل القرن الافريقي للمشاركة للمرة السادسة في التاريخ بمنافسات كأس العالم للأندية، عندما تقام على الأراضي القطرية في شهر فبراير 2021.