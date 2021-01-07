محمود تريزيجيه يفلت من كورونا بعد غلق مقر تدريبات أستون فيلا

اضطر نادي أستون فيلا الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الى اغلاق مقر تدريباته الخميس بسبب وجود حالات ايجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وجهازه الفني، فباتت مباراته ضد ليفربول المقررة في كأس الاتحاد الإنجليزي الجمعة مهددة بالتأجيل.

واصدر فيلا بيانًا جاء فيه أن “عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق الأول ومن الجهاز الفني جاءت نتيجتهم إيجابية بعد ان خضعوا لفحص روتيني الاثنين ودخلوا مباشرة الحجر الصحي”.

واضاف “ثم اجريت فحوصات جديدة مباشرة واسفرت عن المزيد من الحالات الإيجابية”.

وتابع “لقد تم إلغاء الحصة التدريبية الخميس استعدادًا للمباراة ضد ليفربول في كأس الاتحاد” مضيفًا إلى أن “المحادثات جارية بين ممثلي الجهاز الطبي في النادي والرابطة والدوري الإنجليزي الممتاز”.

وبات فيلا رابع ناد من الدرجة الممتازة يعاني من إصابات عدة في صفوفه في الشهرين الآخيرين ما زاد من الشكوك حول أكمال الدوري المحلي لموسم 2020-2021.

والغيت ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي في الأيام الأخيرة بسبب حالات كثيرة في صفوف ناديي مانشستر سيتي وفولهام، في حين تأجلت مباراة ساوثمبتون وشروسبيري تاون في مسابقة الكأس بعد غد السبت لوجود اصابات عدة في صفوف الأخير.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الاندية خلال الأسبوع المنصرم.

ويشكل هذا العدد اكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 إصابة الأسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.