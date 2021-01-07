شكرا لقرائتكم خبر عن العجيزي ينضم لجهاز سموحه بدلا من حموده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقبل أحمد سامي ، المدير الفني لفريق سموحة ، اعتذار مساعده أحمد حمودة المدرب العام عن عدم الاستمرار في منصبه لظروف خاصة .

واستقر سامي على إجراء تعديلات على الجهاز الفني للفريق الأول بانضمام هاني العجيزي نجم سموحة الأسبق في منصب المدرب المساعد بعدما وافق العجيزي على العمل ضمن الجهاز المعاون لسامي.

وسبق أن لعب العجيزي في صفوف الأهلي والزمالك كما دافع عن ألوان سموحة كلاعب على مدار عدة مواسم وتألق بصورة لافتة قبل اعتزاله كرة القدم واتجاهه للتحليل عبر قناة الأهلي.

في المقابل ، يقود سامي مفاوضات مكثفة لإقناع محمد صلاح أبوجريشة نجم الإسماعيلي الأسبق للعمل في منصب المدرب العام خلال الفترة القادمة وتعويض استقالة أحمد حمودة.

وتواصل سامي مع أبوجريشة لإقناعه بتولي منصب المدرب العام لفريق سموحة ومازالت المفاوضات جارية بين أبوجريشة ومسؤولي النادي السكندري لتولي المنصب.

وتأجلت مباراة سموحة ضد الإنتاج الحربي التي كانت مقررة اليوم الخميس بالجولة السادسة للدوري الممتاز بسبب إصابة عدة لاعبين بفيروس كورونا في صفوف سموحة.